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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز مع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

التعاون الأكثر استفادة من الركنيات

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن نادي التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية، حيث حصل على 159 ركلة ركنية، ونجح في تسجيل 7 أهداف منها.

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وحقق سكري القصيم مع شاموسكا الانطلاقة الأفضل في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، بعدما نجح في حصد 22 نقطة خلال أول 9 جولات، من الفوز 7 مرات، والتعادل مرة والخسارة أخرى.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

مواجهة قوية ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لخوض مواجهة قوية ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام الاتحاد، أملًا في تعثر الهلال وخطف الصدارة، فيما يسعى العميد لاستعادة توازنه ومصالحة الجماهير بحصد نقاط المباراة.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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