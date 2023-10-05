التعاون عينه على الصدارة أمام الطائي

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الطائي.
ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في حصد نقاط مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، لتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، وانتظار نتيجة مباراتي الهلال ضد الأخدود، والاتحاد مع الأهلي.
ويطمح شاموسكا في تعثر الهلال والاتحاد خلال الجولة التاسعة، أملًا في انفراد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بالصدارة، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، ليحقق أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تراجع الأداء والنتائج، ويطمح في استعادة توازنه خلال مباراة اليوم، وإيقاف مسلسل خسارة النقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.