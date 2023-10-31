التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك

ينتظر الجمهور مباراة التعاون والوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز التأهل إلى الدور التالي.

مباراة التعاون والوحدة اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة التعاون والوحدة، عند الساعة 3:15 عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تخطى هذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على القادسية بهدفين دون رد، فيما صعد الوحدة بعد تفوقه على العروبة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور الـ32.

المواجهة الثالثة في الكأس

وتُعد مباراة التعاون والوحدة اليوم هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبادل كل منهما الفوز في لقاء، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أداء مميز والتفوق للمرة الثانية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على التعاون بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي من البطولة في نسخة 1990، فيما تفوق سكري القصيم في مواجهة ربع النهائي عام 2019، بنتيجة 3\0.