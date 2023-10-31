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قبل مواجهتهما اليوم بدور الـ16

التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة التعاون والوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز التأهل إلى الدور التالي.

مباراة التعاون والوحدة اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة التعاون والوحدة، عند الساعة 3:15 عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة التعاون والوحدة
موعد المباراة – المصدر @AltaawounFC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون  تخطى هذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على القادسية بهدفين دون رد، فيما صعد الوحدة بعد تفوقه على العروبة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور الـ32.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

المواجهة الثالثة في الكأس

وتُعد مباراة التعاون والوحدة اليوم هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبادل كل منهما الفوز في لقاء، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أداء مميز والتفوق للمرة الثانية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على التعاون بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي من البطولة في نسخة 1990، فيما تفوق سكري القصيم في مواجهة ربع النهائي عام 2019، بنتيجة 3\0.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

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