التعاون يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

تقدم التعاون ضد الطائي

وبدأت مباراة التعاون ضد الطائي بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، قبل أن ينجح موسى بارو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 11.

وعزز جواو بيدرو تقدم سكري القصيم بهدف ثان برأسية عند الدقيقة 13، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير، وهدأ اللعب نسبيًّا بعد تسجيل الهدفين، حيث نظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي دفاعه.

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بثنائية نظيفة.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.