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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
التعاون يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

تقدم التعاون ضد الطائي

وبدأت مباراة التعاون ضد الطائي بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، قبل أن ينجح موسى بارو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 11.

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موسى بارو
بارو – المصدر @SPL

وعزز جواو بيدرو تقدم سكري القصيم بهدف ثان برأسية عند الدقيقة 13، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير، وهدأ اللعب نسبيًّا بعد تسجيل الهدفين، حيث نظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي دفاعه.

التعاون ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بثنائية نظيفة.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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