التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، بتحقيق سكري القصيم لفوز هام بهدفين نظيفين.

تقدم التعاون ضد الوحدة

وبدأت مباراة التعاون ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله محمدي بالخطأ في مرماه، لتشتعل المواجهة.

وسيطر سكري القصيم على المباراة، وتمكن ألفارو ميدارن من هز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 11، واستمرت المحاولات، وكاد اللاعب ذاته أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 22، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

وفرض سكري القصيم سيطرته بالكامل على اللعب، وكاد أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 29، ولكن القائم أنقذ فرسان مكة، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون ضد الوحدة.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اتسم اللعب بالهدوء من الفريقين، ولم يُشكلا خطورة حقيقية على المرميين، خاصة بعدما اطمأن لاعبو سكري القصيم على النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز التعاون ضد الوحدة بنتيجة 2\0.

وبات سكري القصيم رابع المتأهلين إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بعد الفيصلي الذي تجاوز النجمة بثلاثية، الخليج بعد تفوقه على ضمك بركلات الترجيح، والهلال عقب فوزه على الحزم بثلاثية.