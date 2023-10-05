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بثلاثية في شباك الطائي

التعاون يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
التعاون يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إلى صدارة دوري روشن مؤقتًا، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه الطائي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعاون ضد الطائي 

وسجل سكري القصيم هدفين في الشوط الأول عبر كل من موسى بارو وجواو بيدرو في الدقيقتين الـ11 والـ13.

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وفي الشوط الثاني، واصل سكري القصيم ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر الإسباني ألفارو ميدران في الدقيقة الـ58.

التعاون والطائي - 345

وبعد الفوز، أصبح رصيد سكري القصيم 22 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ15.

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