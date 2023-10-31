Icon

فرار 5 سجناء بقضايا قتل سياسيين ورجال شرطة في تونس Icon حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق Icon عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا Icon كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك Icon أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة Icon الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون Icon حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين Icon مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية Icon التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس الملك

التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

تقدم التعاون ضد الوحدة

وبدأت مباراة التعاون ضد الوحدة المقامة على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله محمدي بالخطأ في مرماه، لتشتعل المواجهة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة

السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة

حفل أونلاين لـ محمد عبده وأصالة.. إليك خطوات المشاهدة

حفل أونلاين لـ محمد عبده وأصالة.. إليك خطوات المشاهدة

التعاون ضد الوحدة في كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

وسيطر سكري القصيم على المباراة، وتمكن ألفارو ميدارن من هز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 11، واستمرت المحاولات، وكاد اللاعب ذاته أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 22، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

ألفارو ميدران في كأس الملك
ميدران – المصدر @KingCupSA

وفرض سكري القصيم سيطرته بالكامل على اللعب، وكاد أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 29، ولكن القائم أنقذ فرسان مكة، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون ضد الوحدة.

التعاون في كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

الفريقان بكأس خادم الحرمين الشريفين

وكان سكري القصيم تخطى هذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على القادسية بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعد تفوقه على العروبة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور الـ32.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف