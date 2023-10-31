التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

تقدم التعاون ضد الوحدة

وبدأت مباراة التعاون ضد الوحدة المقامة على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله محمدي بالخطأ في مرماه، لتشتعل المواجهة.

وسيطر سكري القصيم على المباراة، وتمكن ألفارو ميدارن من هز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 11، واستمرت المحاولات، وكاد اللاعب ذاته أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 22، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

وفرض سكري القصيم سيطرته بالكامل على اللعب، وكاد أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 29، ولكن القائم أنقذ فرسان مكة، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون ضد الوحدة.

الفريقان بكأس خادم الحرمين الشريفين

وكان سكري القصيم تخطى هذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على القادسية بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعد تفوقه على العروبة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور الـ32.