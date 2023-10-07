التقديم على وظائف غرفة الطائف اليوم

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في تلقي طلبات شغل العديد من الوظائف التي أعلنت عنها في وقت سابق مع حزمة من المزايا التحفيزية.

وظائف غرفة الطائف

وكانت غرفة الطائف قد أعلنت في وقت سابق عن وجود عدد من الشواغر الوظيفية كما يلي:

1- مساعد مدير إدارة الموارد البشرية.

2- مدير ادارة الاتصال المؤسسي.

3- مدير ادارة الموارد البشرية.

4- مدير الادارة المالية

6- مساعد الأمين العام .

موعد طريقة التقديم

ودعت الغرفة من يجد في نفسه الكفاءة ولديه المهارات والخبرات اللازمة إلى التقديم على الوظائف خلال الفترة من اليوم السبت بتاريخ 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م.

تُرسل السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي والمستندات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]