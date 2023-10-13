التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود فوز منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا يقربه من التأهل ليورو 2024 وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا سبب رفض جماهير الأهلي قدوم عبدالإله العمري وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، الجمعة: إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
جاء ذلك في إطار توضيح الوزيرة لتفاصيل المناقشات التي أجراها كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في مدينة مراكش بالمغرب.
وفي إشارة إلى الهجمات بين إسرائيل وحماس، قالت الوزيرة: “إن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط والقلق بشأن نقص الوقود هي مخاوف تساور العديد من الدول وقد عبَّرَت عنها أيضا”.
ويجتمع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش. وتنتهي الرئاسة الدورية للهند لمجموعة العشرين في نوفمبر.
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس: إن الصراع بين إسرائيل وحماس “يفطر القلوب”، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وردًّا على سؤال في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: “نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط”.