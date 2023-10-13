التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، الجمعة: إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

جاء ذلك في إطار توضيح الوزيرة لتفاصيل المناقشات التي أجراها كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في مدينة مراكش بالمغرب.

مخاوف الدول

وفي إشارة إلى الهجمات بين إسرائيل وحماس، قالت الوزيرة: “إن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط والقلق بشأن نقص الوقود هي مخاوف تساور العديد من الدول وقد عبَّرَت عنها أيضا”.

ويجتمع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش. وتنتهي الرئاسة الدورية للهند لمجموعة العشرين في نوفمبر.

مزيد من القتامة

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس: إن الصراع بين إسرائيل وحماس “يفطر القلوب”، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

وردًّا على سؤال في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: “نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط”.