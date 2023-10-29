الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس

واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه بدوري روشن السعودي.

ثنائية جديدة مميزة لـ تاليسكا

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد النصر بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده في دوري روشن السعودي هذا الموسم إلى 8، بجانب تقديمه لتمريرتين حاسمتين.

وسجل تاليسكا الهدف الأول عند الدقيقة 50، من تسديدة قوية بعد تمريرة مميزة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما تمكن من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 50 برأسية رائعة، عقب عرضية من البرازيلي أليكس تيليس.

وأحرز تاليسكا هدفًا بالقدم وآخر بالرأس، ليرفع رصيده من الثنائيات الخاصة إلى 4 مرات، وبدأت أولى ثنائياته من مواجهة الأهلي في موسم 2021\ 2022، ثم ضد الطائي بالموسم التالي، وكرر الأمر ذاته أمام الراقي هذا الموسم.

خسارة الفيحاء ضد النصر

ولعب الفيحاء ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفاز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.