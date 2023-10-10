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أكد أن تطوير نموذج العمل أصبح ضرورة ملحة لرفع جودة مخرجات الأرصاد

الجازع لـ وزير البيئة: ماذا عن هواة الطقس وإعصار جدة ؟!

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
الجازع لـ وزير البيئة: ماذا عن هواة الطقس وإعصار جدة ؟!
المواطن - فريق التحرير

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وجه د. عبدالله بن أحمد الجازع نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً وخبير طقس ومناخ، رسالة لوزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، انتقد خلالها تهويل بعض هواة الأرصاد والطقس بشأن طقس جدة وتعرضها لإعصار، كما انتقد الجازع في رسالته آلية عمل المركز الوطني للأرصاد ضمنياً.

وقال الجازع، عبر حسابه في منصة إكس : “مر سنتان ونصف على صدور النظام العام للأرصاد وما نراه من مبالغة في ترويع المواطن والمقيم بأن جدة سيصلها الإعصار والتخبط في ظل عدم نشر لوائح المركز حتى تاريخه رغم التصريحات المتكررة والمؤتمرات التي تمت وتحدثت عن ٦ أشهر وإلى الآن أين الخلل و الحل ؟”.

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متابعة هواة الطقس

وأضاف: “إن متابعة هواة الطقس أصبح خياراً مفضلاً للمواطنين وللمهتم في ظل عدم جودة التوقعات وتحديد المناطق تفصيلاً والفترات الزمنية للحالات المناخية دون التعميم على منطقة كاملة أو محافظة رغم وجود حالة على جزء معين منها، مضيفاً أن استخدام المركز الوطني للأرصاد ألفاظاً دارجة عامية والصحيح أن تكتب علمياً وتفصيلياً على سبيل المثال (أعلى من المعدل)، وهنا نسأل ما هو المعدل؟ وهل المعدل حالياً في ظل التغيرات المناخية نفس المعدل قبل ٢٠ سنة أو أن المعدل الحالي أصبحت له شواهد وأحداث مؤسفة، وفاجعة جدة الأخيرة شاهد على ذلك ؟”.

تطوير نموذج العمل

وواصل الجازع بقوله “إن رؤية المركز وإبقاء اللوائح التنفيذية في الأدراج لا ينسجم مع واقع الخطوات السريعة من مرحلة التشريع إلى التنفيذ في المركز الوطني للأرصاد”.

وأضاف أن تطوير نموذج العمل أصبح ضرورة ملحة لرفع جودة مخرجات المركز وربطها بأهداف استراتيجية كمؤشرات أداء رئيسية في تحديد نطاق ووقت الحالة الجوية.

ردود الأفعال

وأثارت رسالة الجازع  العديد من ردود الأفعال، حيث علق صاحب حساب محب الغيم بقوله: “بالنسبة للحال التي ذكرت كل الهواة قالوا هذه أحد التحديثات من أعضاء الأوربي ولا أحد حذر ولا أحد هول، اتركوا العالم تستمتع بهوايتها، لا أحد يصدر تحذيراً إلا الأرصاد، ولم أرَ أي هاوٍ يصدر تحذيراً بل على العكس ممكن تستفيد الأرصاد من طرح البعض الذي يملك خبرة ودراية وعلى درجة علمية ففي الطقس”.

وقال عبدالله الشهراني: “ولد هذا كرته منتهي، والله ما سويت شي في عهدك، الله ربنا وربك، والله توي أدري إنه نائب رئيس الأرصاد سابقاً، رجال انتهى كرتك وش عليك في الناس اهتم بنفسك واترك العالم عنك.. مجرد نصيحة”.

 

 

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