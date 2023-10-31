الجاسر يفتتح أعمال الجمعية العامة 56 لـ الاتحاد العربي للنقل الجوي

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض؛ أعمال الجمعية العامة 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO التي تهدف إلى تعزيز اقتصاديات وخدمات قطاع النقل الجوي بالمنطقة.

دعم قطاع الطيران

وقال المهندس الجاسر خلال كلمته في حفل الافتتاح إن قطاع الطيران بالمملكة يشهد وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، قفزات غير مسبوقة في معدلات النمو والأداء، منذ أن أطلق سمو ولي العهد يحفظه الله، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي انبثق منها استراتيجية الطيران.

وأوضح أن قطاع النقل الجوي بالمملكة شهد خلال النصف الأول من العام 2023 ارتفاعاً بارزاً في الحركة الجوية ومعدلات الركاب وكذلك نمواً في أعمال الشحن الجوي، مضيفاً ان القطاع شهد إطلاق حزمة كبرى من المشاريع الاستراتيجية، التي تشمل إعلان المخططات العامة لعدد من المطارات الدولية، وإضافة مشغلين جويين جدد وتحقيق تقدماً في المؤشرات الدولية في كفاءة وأداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبين معاليه أن استضافة المملكة لأعمال الجمعية يعكس المكانة العالية والمتنامية التي تتمتع بها في صناعة الطيران وقطاع النقل الجوي.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي مدير عام مجموعة السعودية رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، الذي رحب خلال كلمته بضيوف الاجتماع أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد.

تنمية الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن الخطوط السعودية ومنذ انضمامها للاتحاد وهي حريصة على تحقيق أهدافه المرجوة والمساهمة في تعزيز مكانته كمظلة لشركات الطيران العربية انطلاقاً من حقيقة راسخة؛ وهي الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطيران في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز علاقات ومصالح الدول، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من التعاون والعمل المشترك لمواصلة نمو قطاع الطيران في المنطقة.

من جانبه أكد أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوّي، الأستاذ عبد الوهاب تفاحة أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تنتقل فيه المملكة إلى آفاق جديدة تعزّز من خلاله ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم أجمع في مختلف المجالات ضمن رؤية السعودية 2030 مشيراً إلى ان القيادة الرّشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- تسعى لتحقيق خطوات كبيرة في تطوير نواحي الحياة بالمملكة؛ مضيفاً : أن ما يميّز هذا اللقاء هو أننا نجمع عائلة الطيران العربي ومجتمع الطيران في العالم في المدينة التي تعد أحد المراكز المحورية الكبرى في عالم الطيران على مستوى العالم أجمع”.

وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات من بينها عرضاً مرئياً يستعرض العصر الجديد للخطوط السعودية الذي أطلقته مؤخراً وتستهدف من خلاله إحداث تغيير غير مسبوق على مستوى تعزيز الهوية السعودية بما يلامس الحواس الخمس لضيوفها، وعدد من الفقرات التي تبرز الموروث الثقافي السعودي الأصيل والمتمثل في العروض الفولكلورية السعودية والتي استمتع بها الحضور.

الجدير بالذكر أن حفل بدء أعمال الجمعية اقيم في محافظة الدرعية، وقبيل الحفل نظمت الخطوط السعودية لكافة الضيوف جولة في حي طريف بالدرعية التي تعد مهد الدولة السعودية ومنطلق أمجادها، فيما سيتم وبعد الانتهاء من أعمال الجمعية تسيير رحلة خاصة إلى محافظة العُلا لاكتشاف ما تزخر به من مقومات سياحية وإرث تاريخي وثقافي، ويأتي ذلك استثماراً من “السعودية” لاستضافتها هذا الحدث وحضور العديد من المسؤولين من مختلف الدول حول العالم لتفعيل التزامها بسعيها لربط العالم بالمملكة والتعريف من خلال ذلك بالمواقع السياحية والترفيهية والتي تشهد فعاليات متنوعة.