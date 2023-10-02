الجامعة الإسلامية تعلن تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تمديد فترة استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد – عن بعد – لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات الدوليين المقيمين خارج المملكة، للعام الجامعي 1445 هـ, لمدة أسبوع، تنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري.

تقديم طلبات الدراسة

ودعت الجامعة الراغبين بتقديم طلبات الدراسة إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر الرابط: (اضغط هنا) ، مبينة أنه يشترط أن يكون المتقدم من غير السعوديين، وغير مقيم في المملكة، وحاصلاً على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، واجتياز اختبار اللغة العربية، فيما ستبدأ الدراسة في البرنامجين 28 يناير من العام المقبل.

نمط الدراسة بالجامعة

ويتضمن نمط الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بعد – بالجامعة الإسلامية محاضرات تزامنية تقدّم بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للجامعة، إلى جانب محاضرات غير تزامنية تشمل المحاضرات المسجّلة، وساعات الاتصال التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل الأنظمة التعليمية, والمحتوى العلمي، والمكتبة الرقمية، وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات وبحد أقصى ست سنوات دراسية، فيما يمنح الدارس بعد تخرّجه درجة البكالوريوس بعد إتمام متطلبات البرنامج.