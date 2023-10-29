Icon

ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام Icon الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق Icon رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية Icon وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف Icon لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك Icon مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة Icon حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ Icon خسارة الأهلي ضد صن داونز بهدف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يتطلب موافقات مسبقة أو تجديد سنوي

الجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطية

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
الجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن موعد تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني، والمزايا التي يوفرها للمواطن.

وقال الجلاجل خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحة العالمي، إن النظام الجديد من المتوقع أن يبدأ تطبيقه في منتصف العام القادم، وسيكون مدى الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي نموًا بنسبة 5 أضعاف خلال الفترة القادمة.

قد يهمّك أيضاً
فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو هذا الموسم

أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو هذا الموسم

مزايا نظام التأمين الصحي الوطني

وأضاف وزير الصحة أن النظام الجديد يحقق العديد من المزايا أولها أنه ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي، بل يستمر مدى الحياة، وليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النموذج يساعد في إطالة عمر الإنسان من خلال الدفع بتحقيق الصحة وليس بهدف توفير العلاج، حيث يتكامل مع التأمين الخاص في المملكة الذي يشرف عليه مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ولفت إلى أن النظام يهدف إلى تقديم كافة الخدمات الصحية للسعوديين مجانًا، مع استمرارية تقديم العلاج دون أي مقابل مالي على المواطنين.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

وظائف
موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي
الرياضة

فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

الرياضة
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية
آخر الاخبار

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية

آخر الاخبار
النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا
آخر الاخبار

النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا

آخر الاخبار
تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم
العالم

تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100...

العالم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض
آخر الاخبار

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها...

آخر الاخبار
‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان
الرياضة

‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على...

الرياضة