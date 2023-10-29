الجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطية

كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن موعد تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني، والمزايا التي يوفرها للمواطن.

وقال الجلاجل خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحة العالمي، إن النظام الجديد من المتوقع أن يبدأ تطبيقه في منتصف العام القادم، وسيكون مدى الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي نموًا بنسبة 5 أضعاف خلال الفترة القادمة.

مزايا نظام التأمين الصحي الوطني

وأضاف وزير الصحة أن النظام الجديد يحقق العديد من المزايا أولها أنه ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي، بل يستمر مدى الحياة، وليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النموذج يساعد في إطالة عمر الإنسان من خلال الدفع بتحقيق الصحة وليس بهدف توفير العلاج، حيث يتكامل مع التأمين الخاص في المملكة الذي يشرف عليه مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ولفت إلى أن النظام يهدف إلى تقديم كافة الخدمات الصحية للسعوديين مجانًا، مع استمرارية تقديم العلاج دون أي مقابل مالي على المواطنين.