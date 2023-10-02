الجماهير تتوقع فوز لويس كاسترو بجائزة الأفضل في سبتمبر

توقعت الجماهير فوز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي خلال شهر سبتمبر.

الجمهور يتوقع فوز لويس كاسترو

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن المرشحين لجوائز الأفضل في شهر سبتمبر، إلا أنها لم تعلن عن أسماء المدربين، لتتوقع الجماهير بأنه لويس كاسترو.

وكتب حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”: “مدرب شهر سبتمبر لن يخضع للتصويت.. تجاوز بقية المنافسين الآخرين بنتيجة كاسحة في المعايير الثلاث الأخرى.. خمّن من يكون؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري روشن السعودي، وجاءت جميع الاختيارات لصالح لويس كاسترو، وأكد المشجعون أنه الأحق بحصد جائزة الأفضل في شهر سبتمبر، بعد انتفاضة النصر وتحقيقه لانتصارات متتالية.

النصر يتقدم بدوري روشن

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء مميزًا مع لويس كاسترو في شهر سبتمبر، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي أمام الحزم بـ5\1، الرائد بـ3\1، الأهلي بـ4\3، والطائي بـ2\1.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، عقب انتصاراته المتتالية في شهر سبتمبر.