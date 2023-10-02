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بعد ظهور النصر بشكل مميز

الجماهير تتوقع فوز لويس كاسترو بجائزة الأفضل في سبتمبر

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
الجماهير تتوقع فوز لويس كاسترو بجائزة الأفضل في سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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توقعت الجماهير فوز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي خلال شهر سبتمبر.

الجمهور يتوقع فوز لويس كاسترو

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن المرشحين لجوائز الأفضل في شهر سبتمبر، إلا أنها لم تعلن عن أسماء المدربين، لتتوقع الجماهير بأنه لويس كاسترو.

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لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

وكتب حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”: “مدرب شهر سبتمبر لن يخضع للتصويت.. تجاوز بقية المنافسين الآخرين بنتيجة كاسحة في المعايير الثلاث الأخرى.. خمّن من يكون؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري روشن السعودي، وجاءت جميع الاختيارات لصالح لويس كاسترو، وأكد المشجعون أنه الأحق بحصد جائزة الأفضل في شهر سبتمبر، بعد انتفاضة النصر وتحقيقه لانتصارات متتالية.

لويس كاسترو قبل مباراة النصر والفتح
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

النصر يتقدم بدوري روشن

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء مميزًا مع لويس كاسترو في شهر سبتمبر، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي أمام الحزم بـ5\1، الرائد بـ3\1، الأهلي بـ4\3، والطائي بـ2\1.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، عقب انتصاراته المتتالية في شهر سبتمبر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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