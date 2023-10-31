الجماهير تطلب معاقبة طارق حامد بعد تصرفه غير الأخلاقي

طالبت جماهير الكرة السعودية بمختلف انتماءاتها، بمعاقبة اللاعب المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك وذلك بسبب إشارته غير اللائقة التي قام بها في مباراة الخليج أمس في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ماذا فعل طارق حامد ؟

وكان حامد سدد ركلة ترجيحية ناجحة لفريقه ضمك في شباك الخليج ثم بعدها قام بحركة غير أخلاقية بيده تعرض بسببها لهجوم جم.

وطالبت الكثير من الجماهير بفسخ عقده مع ضمك ومعاقبته عقابًا شديدًا حتى يكون عبرة لمن يقوم بتلك التصرفات غير الرياضية على حد وصفهم.

ليست السابقة الأولى

ليست السابقة الأولى لـ حامد، حيث سبق له حينما كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، أن وجه لفظًا بذيئًا للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وكان ضمك تعاقد مع طارق حامد في صيف العام الحالي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد موسم قضاه مع العميد حقق خلاله لقبين وهما دوري روشن والسوبر السعودي.

ويتواجد حامد في قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المحترفين للمنتخب المصري مكونة من: “طارق حامد، محمد شريف لاعب الخليج، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه “طرابزون سبور التركي”، حمدي فتحي “الوكرة القطري”، أحمد حسن كوكا “بينديك سبور التركي”، مصطفى محمد “نانت الفرنسي”، وعمر مرموش “آينتراخت فرانكفورت الألماني”.