الجماهير: كوارث علي البليهي لا تُحصى بالأدلة !

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انتقدت جماهير الكرة السعودية، اللاعب علي البليهي، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب مالي اليوم بنتيجة 3/ 1 وديًّا.
وقالت فئات عريضة من الجماهير: “كوارث البليهي لا تُحصى، يرتكب أخطاء ساذجة، هل يُعقل لاعب في الهلال يدافع بهذه الطريقة؟”.
انتقادات المدافعين كانت الأبرز في فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي، حيث سبق أن تم انتقاد المدافع عبدالإله العمري في مباراة السعودية ونيجيريا يوم الجمعة الماضية.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن العمري سجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 72، لتهاجمه الجماهير مطالبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعدم استدعائه لمباريات الأخضر في الفترة المقبلة وضم مدافع آخر أفضل منه.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت قيادة روبيرتو مانشيني خاض 4 مباريات حتى الآن خسر في 3 منهم وهم “كوستاريكا، كوريا الجنوبية، مالي”، بينما تعادل مع المنتخب النيجيري بنتيجة 2/ 2.