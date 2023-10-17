Icon

الأمين العام للجامعة العربية: أي عقل من جهنم يقصف مستشفى بنزلائه؟ Icon أمين مجلس التعاون الخليجي: لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط Icon مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة Icon ارتفاع شهداء قصف مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد Icon وصول تايسون فيوري إلى الرياض استعدادًا للنزال المُرتقب Icon شاهد عيان يروي تفاصيل كارثة قصف مستشفى المعمداني بغزة Icon الجماهير: كوارث علي البليهي لا تُحصى بالأدلة ! Icon اللقطات الأولى لقصف مستشفى المعمداني في غزة Icon خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة من الكهرباء Icon مدرب النصر بديل مانشيني بعد مباراة السعودية ومالي ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خسارة الأخضر من منتخب مالي

الجماهير: كوارث علي البليهي لا تُحصى بالأدلة !

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
الجماهير: كوارث علي البليهي لا تُحصى بالأدلة !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتقدت جماهير الكرة السعودية، اللاعب علي البليهي، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب مالي اليوم بنتيجة 3/ 1 وديًّا.

ماذا فعل علي البليهي ؟

وقالت فئات عريضة من الجماهير: “كوارث البليهي لا تُحصى، يرتكب أخطاء ساذجة، هل يُعقل لاعب في الهلال يدافع بهذه الطريقة؟”.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. إعلان الفائز بمسابقة تركي آل الشيخ والجائزة سيارة فاخرة

اليوم.. إعلان الفائز بمسابقة تركي آل الشيخ والجائزة سيارة فاخرة

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

البليهي جدا - علي البليهي - المنتخب السعودي ضد مالي

انتقادات المدافعين كانت الأبرز في فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي، حيث سبق أن تم انتقاد المدافع عبدالإله العمري في مباراة السعودية ونيجيريا يوم الجمعة الماضية.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن العمري سجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 72، لتهاجمه الجماهير مطالبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعدم استدعائه لمباريات الأخضر في الفترة المقبلة وضم مدافع آخر أفضل منه.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت قيادة روبيرتو مانشيني خاض 4 مباريات حتى الآن خسر في 3 منهم وهم “كوستاريكا، كوريا الجنوبية، مالي”، بينما تعادل مع المنتخب النيجيري بنتيجة 2/ 2.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق