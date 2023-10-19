الجمهور يتوقع تسجيل كاراسكو للهدف الأول بملعب الشباب

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توقعت الجماهير الشبابية، استمرار تألق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو مع الفريق الأول لكرة القدم، وتسجيله لأول أهداف الليوث في الملعب الجديد.
وتساءلت الجماهير عبر منصة “إكس”، عن التوقعات بشأن صاحب أول هدف شبابي في افتتاح ملعب نادي الشباب الجديد، وجاءت غالبية التوقعات لصالح كاراسكو، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
وأبدت الجماهير تفاؤلها بإمكانية تسجيل كاراسكو لأول أهداف الشباب، وتوقعت أن يواصل تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم، ويقوده لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق مزيد من الانتصارات.
وخطف كاراسكو الأنظار مع الشباب، حيث شارك معه في 4 مباريات بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 5 فرص، كما قاده للتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد تسجيله ثنائية ضد الباطن.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الطائي، مساء يوم السبت المقبل، عند الساعة التاسعة، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.