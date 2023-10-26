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استقبال طلبات القبول من السبت 13/ 4 / 1445هـ

الجوازات تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
الجوازات تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

استقبال طلبات القبول

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم خلال الفترة من يوم السبت 13 / 4 / 1445هـ حتى يوم الخميس 18 / 4 / 1445هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .

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شروط وظائف الجوازات

وبيّنت الإدارة أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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