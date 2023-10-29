الجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر

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حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.
ويشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول، وسرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.
وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة “أبشر وتوكلنا” لا تخول صاحبها السفر إلى خارج المملكة.