Icon

الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة Icon بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم Icon أخت سعاد حسني : السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات ونصف Icon مشاهد مذهلة لأول كسوف حلقي للشمس في 2023 Icon فابريزيو رومانو : بايرن ميونخ لن يُفرط في ليروى ساني Icon أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل Icon 10 يمنيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء فأطاحت بهم شرطة الرياض Icon حالة ذعر بين سكان أوروبا بسبب بق الفراش Icon لقطات من مراحل بناء ملعب الهلال الجديد Icon شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يكتف بالتخريب والدمار عبر القصف الجوي

الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاجتياح قطاع غزة بعدما انتهت المهلة التي حددها لأهالي شمال غزة لمغادرة مساكنهم، فيما لا تزال دعوات وقف القتال تتوالى من السعودية حفاظًا على أراوح الفلسطينيين.

اجتياح غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أخبر سكان غزة أن يتجهوا إلى الجنوب من أجل سلامتهم لكن حركة حماس منعتهم من ترك منازلهم بحسب زعمه.

قد يهمّك أيضاً
حرمان النصر من مشاركة سلطان الغنام في 4 مباريات

حرمان النصر من مشاركة سلطان الغنام في 4 مباريات

سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل

سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل

وكان الجيش الإسرائيلي طلب في وقت سابق أهالي شمال غزة مغادرة مساكنهم والتوجه نحو وادي غزة وعدم العودة حتى يتم إخبارهم بذلك.

ونددت الكثير من الدول بالاجتياح البري المزمع تنفيذه من قبل إسرائيل لقطاع غزة محذرة من النتائج الكارثة لأي عملية برية في القطاع.

جهود السعودية لوقف القتال

يأتي هذا وسط جهود حثيثة تبذلها السعودية لوقف إطلاق النار فورًا وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية أرواح المدنيين.

واكدت السعودية أكثر من مرة على رفضها للتهجير القسري لأهالي غزة من مساكنهم مؤكدة أن الحوار بين الجانبين هو أساس الوصول إلى حل سياسي.

لقاء فيصل بن فرحان مع بلينكن

وفي وقت سابق، اليوم، استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد وزير الخارجية في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معربًا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وشدّد على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيًا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.

حماية المدنيين

وأوضح أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم