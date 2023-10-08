الحد الأعلى لدعم حساب المواطن وفق المحددات الجديدة

تضمنت محددات وضوابط حساب المواطن الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم تحديد الحد الأقصى لمبلغ الدعم الذي تحصل عليه الأسر المستفيدة.

دعم حساب المواطن

وبحسب الضوابط الجديدة سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي تحصل عليه الأسرة يعادل ما تحصل عليه الأسرة المكونة من 6 أفراد، عبارة عن رب الأسرة واثنين من التابعين فوق سن الـ18 عامًا وثلاثة من التابعين عمرهم أقل من 18 عامًا.

حد الدخل المانع

كما وافقت لجنة برنامج حساب المواطن على تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

تطبيق الضوابط الجديدة

وسيتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية اليوم وسوف يتم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل العاشر من أكتوبر الجاري.