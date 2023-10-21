Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الرائد، على ملعب الأول في الرس، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث

غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع عشر بـ5 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

الحزم يسعى لتحقيق الفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عن فوزه الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات، خسر 6 مرات، وتعادل 3 مرات، واستقبل 23 هدفًا، ليكون الأضعف دفاعيًا حتى الآن.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع الأداء والنتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد، وخسر 6 مرات، وتعادل في مواجهتين.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم