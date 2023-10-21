الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد.
ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الرائد، على ملعب الأول في الرس، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع عشر بـ5 نقاط.
ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عن فوزه الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات، خسر 6 مرات، وتعادل 3 مرات، واستقبل 23 هدفًا، ليكون الأضعف دفاعيًا حتى الآن.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع الأداء والنتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد، وخسر 6 مرات، وتعادل في مواجهتين.