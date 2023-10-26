الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بنزيما يمنح العميد التقدم

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الحزم التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، وكاد إيغور كورونادو أن يهز الشباك عند الدقيقة الثانية، إلا أن الحارس تألق وأبعد التسديدة.

واستمرت محاولات العميد لتسجيل هدف، وسط تألق دفاعي من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، قبل أن ينجح كريم بنزيما في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنح هدف كريم بنزيما أفضلية للعميد، حيث سيطر لاعبوه على أحداث اللقاء، وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الحزم بهدف نظيف.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما، قبل أن ينجح الحزم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 63 عن طريق محمد الثاني، لتشتعل المباراة بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط.

ونجح حسن كادش في تسجيل هدف التقدم للعميد عند الدقيقة 81، ولكن تمكن فايز سليماني من إحراز التعادل عند الدقيقة 86، لينتفض النمور بحثًا عن تسجيل هدف جديد، دون جدوى، لتنتهي المباراة بتعادل الاتحاد ضد الحزم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.