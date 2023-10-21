الحزم يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرائد

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الحزم، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.
حزم الصمود كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة الـ6، ثم سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود هدف التعادل في الدقيقة العاشرة.
وفي الدقيقتين الـ36 والـ42 عاد فريق الحزم وسجل الهدفين الثاني والثالث عبر كل من محمد فؤاد وفايز سليماني.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب سعيود ثاني أهدافه لفريق الرائد.
يذكر أن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، كانت انطلقت أمس بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 2/ 1، وفوز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفوز الفتح على أبها برباعية لهدف.
هدددددف!⚽
الحزم يسجل الهدف الأول عن طريق فايز سليماني⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/5Vq1aNeuoC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
هدددددف!⚽
الرائد يرد سريعًا ويعادل النتيجة عن طريق أمير سعيود⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/uqZTNbsjPQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
هدددددف!⚽
الحزم يضيف ثاني أهدافه عن طريق محمد الثاني⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/AjOSXYlLv1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
هدددددف!⚽
فايز سليماني يسجل الهدف الثالث للحزم ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/k6hU1H5uH0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
هدددددف!⚽
أمير سعيود يقلص النتيجة بهدف ثاني في آخر دقيقة من الشوط الأول⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرائد | #SSC pic.twitter.com/EIhB0cQAD3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023