الحزم يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرائد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الحزم، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

5 أهداف في شوط واحد

حزم الصمود كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة الـ6، ثم سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود هدف التعادل في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقتين الـ36 والـ42 عاد فريق الحزم وسجل الهدفين الثاني والثالث عبر كل من محمد فؤاد وفايز سليماني.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب سعيود ثاني أهدافه لفريق الرائد.

الجولة العاشرة

يذكر أن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، كانت انطلقت أمس بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 2/ 1، وفوز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفوز الفتح على أبها برباعية لهدف.