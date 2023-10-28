Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تشكل محور الحياة في المدينة

الحيسة والمعمول .. حلوى التمور التي برع في صُنعها أهالي العلا

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
الحيسة والمعمول .. حلوى التمور التي برع في صُنعها أهالي العلا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ترتبط بيوت أهالي العلا بالتمور منذ مئات السنين، إذ تشكل محور الحياة في المدينة التي تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، ليس فقط على مستوى الزراعة وإنتاج وبيع التمور، بل تعد التمور إحدى المكونات الرئيسة في العديد من الأطباق التقليدية والشعبية التي تتميز بها محافظة العلا والتي تكون حاضرة بقوة في مختلف المناسبات والأعياد والجمعات العائلية.


وتأتي “الحيسة” على قائمة الأطباق التقليدية الشهيرة المصنوعة من التمور، والتي يتميز في صناعتها أهالي العلا خاصة ومنطقة المدينة المنورة عامة، وهي من الأكلات الشهية المصنوعة من التمر والسمن والدقيق والزبدة، وتسمى أيضًا بـ “حلوى التمر” حيث تعد من الأطباق المثالية التي تقدم في مختلف المناسبات والأعياد والجمعات العائلية وتقدم مع القهوة السعودية، وتعد من الأكلات المثالية في فصل الشتاء لكونها تمد الجسم بمزيد من الطاقة.

قد يهمّك أيضاً
رسمياً.. السعودية خالية من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة

رسمياً.. السعودية خالية من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة

8 أسباب تدفعك لزيارة بوليفارد جدة

8 أسباب تدفعك لزيارة بوليفارد جدة

الحيسة والمعمول في العلا

ويحظى “معمول التمر” أيضًا برواج واسع بين أهالي العلا، وهو من أصناف الحلوى اللذيذة التي لا يكاد بيت يخلو منها على مدار العام، ويقدم في مختلف المناسبات مع القهوة، إذ يتم إعداد المعمول باستخدام التمر المعجون بالزبدة ليضاف إلى عجينة الدقيق المخلوطة مع السمن والسكر والبهارات، وعلى الرغم من انتشار معمول التمر في أسواق العلا تحرص سيدات المدينة على إعداده بأنفسهن.
ويعد “دبس التمر” من المنتجات المشتقة من التمور التي برع فيها أهل محافظة العلا، ويصنع من عصير التمر المركز ويستخدم كمادة غذائية ومُحَلٍّ، وتعود فوائده إلى مكوناته الطبيعية والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.


يضاف إلى هذه الأطباق، العديد من الأكلات الشعبية الأخرى التي يشكل التمر جزءً رئيسًا فيها، مثل “العصيدة” وهي من الأكلات الموسمية التي عادة ما تؤكل في فصل الشتاء لكونها عامل دفء بجودة مكوناتها وقيمتها الغذائية العالية، وتصنع من التمر المطبوخ مع الزبدة والماء ثم تُمزج على النار مع الطحين والهيل والزعفران.

عريكة التمر

وكذلك “عريكة التمر” التي يتم إعدادها من أقراص العجينة المطبوخة على الفحم، حيث يتم تقطيعها بعد أن تنضج وتفتيتها جيدًا، بعد ذلك يضاف التمر المعجون بالزبدة ويمزج جيدًا ثم يضاف الهيل والعسل، وهي من الأكلات المفضلة أيضًا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى العديد من حلويات التمور مثل تمرية الفستق واللوز، وغيرها.
وتلقى عميات بيع التمور في محافظة العلا رواجًا واسعًا تزامنًا مع موسم الحصاد وتحديدًا مع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد انطلاق مزاد مهرجان تمور العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 8 سبتمبر 2023 وحتى 28 أكتوبر 2023، ويشكل وجهة رئيسة للمزارعين لبيع منتجاتهم من “تمور البرني” الفاخرة التي تتميز بها المحافظة والعديد من الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى توافد التجار على المهرجان من داخل المملكة وخارجها لعقد صفقات التمور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة