الخارجية الصينية: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد بغزة السعودية تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة بعدة تخصصات موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية غرفة عرعر تعلن طرح 110 فرص وظيفية ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5% احذروا النزول إلى البرك والمستنقعات.. تسبب مرضاً خطيراً حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل” جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد في غزة.
وقالت الخارجية الصينية: “نعارض وندين استهداف المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي التحرك للتهدئة في غزة”.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 493 وإصابة 2751 آخرين.
الخارجية الصينية بشأن التصعيد في #غزة: حل الدولتين هو الطريق الصحيح #العربية pic.twitter.com/twaxz1j6gu
— العربية (@AlArabiya) October 9, 2023
بينما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، قيام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.
أيضا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت من جديد في مناطق غلاف غزة .
من جهتها، أعلنت تايمز أوف إسرائيل، عن ورود أنباء عن قتلى إسرائيليين جراء الاشتباكات في سديروت.
صور مباشرة لسقوط صاروخ على قطاع غزة #العربية pic.twitter.com/ad8PXljEPF
— العربية (@AlArabiya) October 9, 2023
سيارات الإسعاف تنقل ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى مستشفيات #غزة#العربية pic.twitter.com/v0pV5pdB5m
— العربية (@AlArabiya) October 9, 2023