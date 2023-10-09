الخارجية الصينية: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد بغزة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد في غزة.

وقالت الخارجية الصينية: “نعارض وندين استهداف المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي التحرك للتهدئة في غزة”.

ارتفاع ضحايا الغارات

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 493 وإصابة 2751 آخرين.

الخارجية الصينية بشأن التصعيد في #غزة: حل الدولتين هو الطريق الصحيح #العربية pic.twitter.com/twaxz1j6gu — العربية (@AlArabiya) October 9, 2023

اقتحام باحات الأقصى

بينما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، قيام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

أيضا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت من جديد في مناطق غلاف غزة .

من جهتها، أعلنت تايمز أوف إسرائيل، عن ورود أنباء عن قتلى إسرائيليين جراء الاشتباكات في سديروت.