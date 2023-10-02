رقم تاريخي يُحفز النصر ضد استقلول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان توضيح مهم من حساب المواطن .. ماذا عن الدعم الإضافي؟ الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم طلبة الجامعات أكثر عرضة لـ الاكتئاب.. دراسة توضح الأسباب! وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد 7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد!
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (169) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.
وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن الوظائف تشمل 132 وظيفة لا تتطلب خبرة، في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط) على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف طبية
– وظائف صحية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الدمام
– الشرقية
– نجران
– خميس مشيط
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا