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أفكار تسويقية جديدة للشباب

الخوذة والسترة والكريك لتقديم الطلبات في مطعم بحفر الباطن

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
الخوذة والسترة والكريك لتقديم الطلبات في مطعم بحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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قرر طلاب في كلية الهندسة في حفر الباطن الاستفادة من مجالهم العلمي في تسويق مشروعهم الذي هو عبارة عن مطعم حيث استخدموا فيه أدوات خارجة عن المألوف وهي “الخوذة والسترة والكريك”.

تفاعل وإعجاب

وحصد المقطع تفاعلًا كبيرًا من مستخدمي منصة إكس، حيث أبدوا إعجابهم بالفكرة والتسويق والأفكار الشبابية التي يتم العمل عليها وتنفيذها للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

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وقال محمد العمري: إن “التسويق فكرة”، داعيًا الشباب إلى الابتكار في خطط التسويق بتفكير خارج الصندوق.

ريما أكدت أن الشباب السعودي مبدع ولديه أفكار خلاقة إن عمل عليها سيصل إلى الريادة، وهذا يشمل كل المجالات وليس مجال المطاعم فقط.

أما محمد العيسى فرأى أن الاجتهاد والصبر معادلة النجاح، ولكن الابتكار يسرع العملية مثلما فعل هؤلاء الشباب، مشددًا على ضرورة أن يتجه الشباب إلى دراسة علم التسويق بشكل موسع في مشاريعهم للوصول إلى النجاح الحقيقي.

وأكد الطالب محمد المطيري أحد المشاركين في المشروع وطالب في الهندسة لقناة العربية: مشروع جديد حبينا يكون فيه فكرة تسويقية ومجال الهندسة وحبينا نوصل للناس فكرة الهندسة والمجال عن طريق مشروع.

وتابع: حبينا طريقة التقديم بزي مهندس كإشراف على مشاريع، وحبينا نعكس الصورة هذي من ناحية الخوذة والسترة والكريك بحيث يكون شكل متكامل يعكس صورة المهندس.

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