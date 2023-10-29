الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير ومحايل

أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 4/ 1445هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس.

محايل عسير

وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، تقرر كذلك تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 15 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم محايل عسير والمحافظات التابعة لها.

تعليم تبوك

وقبل قليل، أعلن تعليم منطقة تبوك أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15/ 4/ 1445هـ، والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط، سيتم استمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

تعليق الدراسة

وكانت العديد من الإدارات التعليمية قررت تعليق الدراسة اليوم الأحد بناء على ما ورد من الأرصاد الجوية، حيث أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا واستمرارها عبر منصة مدرستي.