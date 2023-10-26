الدرعية تجذب استثمارات بملياري دولار في عام 2023

وقال الرئيس التنفيذي: إن الشركة افتتحت مشاريع في ديسمبر 2022 قيمة أصولها تبلغ ملياري دولار، وفي ديسمبر المقبل سيتم افتتاح مراكز المبيعات ووضع المساكن للبيع وعرض الفنادق الجديدة. أضاف: “جرى التوقيع على 40 اتفاقًا وعقدًا مع علامات فاخرة للفنادق مثل أرماني و”وفور سيزن”، حيث تطمح الشركة في توفير 42 فندقًا من فئات أربع وخمس نجوم. كما تعتزم افتتاح أول متحف من أصل تسعة في المجموع كل سنة وصولًا إلى 2030.

نجاح رؤية ولي العهد

ذكر جيري إنزيريلو أن “الرؤساء التنفيذيين لمختلف المشاريع الطموحة في السعودية متفقون مع بعضهم البعض، كل مشروع لديه هوية تميزه، فـ”العلا” أيضًا إرث عالمي في اليونسكو لكنها مختلفة عن البحر الأحمر وجدة مختلفة أيضًا، هذه المشاريع الكبرى تم التفكير في تفاصيلها فهي لا تتنافس بين بعضها البعض، بل تكمل إستراتيجية السياحة في السعودية والانتقال بحصتها في الناتج المحلي من 3 إلى 10″.

واختتم رئيس شركة الدرعية قائلًا: “من كان يُشكك من المستثمرين الأجانب أصبح يرى ما يحصل على الأرض، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صدق بتعبئة هذه الأصول والمشاريع التي أطلقتها”.

الدرعية وجهة سياحية جذابة

تعتبر الدرعية واحدة من العديد من المشروعات التي تمولها الحكومة كجزء من جهودها لتصبح وجهة سياحية جذابة. وتنفق السعودية، التي تهدف إلى جذب 70 مليون سائح دولي سنويًّا بحلول عام 2030، مليارات الدولارات على إطلاق منتجعات حديثة، كما أنشأت ناقل طيران وطنية جديدة.

ومن المرتقب أن تضم الدرعية عشرات الفنادق وآلاف المنازل، وتبلغ تكلفة المشروع برمته 63 مليار دولار، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو ويقع شمال غرب الرياض، وكانت المنطقة فيما مضى موطنًا لأجداد العائلة المالكة السعودية، بحسب “بلومبرغ”.