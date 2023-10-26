الدرعية تجذب استثمارات بملياري دولار في عام 2023

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تتوقع هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودية أن تصل إجمالي الاستثمارات التي ستجذبها خلال هذا العام إلى ملياري دولار، في الوقت الذي زاد فيه عدد الفنادق التي تسعى إلى تشييدها بالمنطقة إلى 42 فندقًا.
وصرح جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير المدينة التراثية، بأن المشروع جذب اهتمام أكثر من 80 مستثمرًا خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السابعة في مدينة الرياض.
ذكر إنزيريلو، في المقابلة التي أجريت معه على هامش المؤتمر، أن الانضمام إلى محفظة صندوق الاستثمارات العامة زاد من ثقة المستثمرين في المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي: إن الشركة افتتحت مشاريع في ديسمبر 2022 قيمة أصولها تبلغ ملياري دولار، وفي ديسمبر المقبل سيتم افتتاح مراكز المبيعات ووضع المساكن للبيع وعرض الفنادق الجديدة. أضاف: “جرى التوقيع على 40 اتفاقًا وعقدًا مع علامات فاخرة للفنادق مثل أرماني و”وفور سيزن”، حيث تطمح الشركة في توفير 42 فندقًا من فئات أربع وخمس نجوم. كما تعتزم افتتاح أول متحف من أصل تسعة في المجموع كل سنة وصولًا إلى 2030.
ذكر جيري إنزيريلو أن “الرؤساء التنفيذيين لمختلف المشاريع الطموحة في السعودية متفقون مع بعضهم البعض، كل مشروع لديه هوية تميزه، فـ”العلا” أيضًا إرث عالمي في اليونسكو لكنها مختلفة عن البحر الأحمر وجدة مختلفة أيضًا، هذه المشاريع الكبرى تم التفكير في تفاصيلها فهي لا تتنافس بين بعضها البعض، بل تكمل إستراتيجية السياحة في السعودية والانتقال بحصتها في الناتج المحلي من 3 إلى 10″.
واختتم رئيس شركة الدرعية قائلًا: “من كان يُشكك من المستثمرين الأجانب أصبح يرى ما يحصل على الأرض، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صدق بتعبئة هذه الأصول والمشاريع التي أطلقتها”.
تعتبر الدرعية واحدة من العديد من المشروعات التي تمولها الحكومة كجزء من جهودها لتصبح وجهة سياحية جذابة. وتنفق السعودية، التي تهدف إلى جذب 70 مليون سائح دولي سنويًّا بحلول عام 2030، مليارات الدولارات على إطلاق منتجعات حديثة، كما أنشأت ناقل طيران وطنية جديدة.
ومن المرتقب أن تضم الدرعية عشرات الفنادق وآلاف المنازل، وتبلغ تكلفة المشروع برمته 63 مليار دولار، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو ويقع شمال غرب الرياض، وكانت المنطقة فيما مضى موطنًا لأجداد العائلة المالكة السعودية، بحسب “بلومبرغ”.