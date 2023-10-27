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بعد سقوط طائرة مسيرة مجهولة في طابا

الدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الدفاع الجوي المصري يعترض مقذوفًا فوق نويبع
المواطن - فريق التحرير

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أفادت مصادر إعلامية مصرية بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض مقذوف فوق مدينة نويبع بعد سقوط مقذوف آخر في طابا بمحافظة جنوب سيناء.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة اشتباك الدفاع الجوي مع المقذوف وإسقاطه فيما لم يتم بعد الإعلان من الجهات الرسمية عن تفاصيل الحادث بالرغم من صدور بيان عسكري حول ما حدث في طابا.

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مقذوف طابا

وكان المتحدث العسكري المصري أكد في بيان له اليوم سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

استهداف نويبع

من جانبه قال المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: في الساعات الأخيرة تم رصد تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه مشيرًا إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق.

وتابع : حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد، وستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات.

من جهة أخرى نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدرين أمنيين أفادا في تصريحات لوكالة رويترز بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

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