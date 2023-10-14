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تستمر من اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني: أمطار وتقلبات جوية لعدة أيام توخوا الحذر

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
الدفاع المدني: أمطار وتقلبات جوية لعدة أيام توخوا الحذر
المواطن - فريق التحرير

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حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تشمل هطول أمطار رعدية بعدة مناطق.

أهمية توخي الحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية ومن ضمنها المدينة المنورة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية من اليوم السبت وحتى الأربعاء بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

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