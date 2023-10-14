الدفاع المدني: أمطار وتقلبات جوية لعدة أيام توخوا الحذر أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار خلال أسبوع.. ضبط 16790 مخالفًا بينهم 19 متورطاً بجرائم مخلة بالشرف غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023
حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تشمل هطول أمطار رعدية بعدة مناطق.
ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية ومن ضمنها المدينة المنورة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية من اليوم السبت وحتى الأربعاء بمشيئة الله.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.