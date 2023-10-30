الدفاع المدني لأهالي حائل: توخوا الحيطة واتبعوا الإرشادات

دعت مديرية الدفاع المدني أهالي حائل إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات إثر الحالة المناخية التي تتعرض لها بعض أجزاء من المنطقة.

تنبيه الدفاع المدني

وقالت المديرية عبر منصة إكس :” الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة حائل”.

طقس حائل

وكان المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، قد نبه اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.