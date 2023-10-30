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قبل انطلاق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي

الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي
المواطن - فريق التحرير

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تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

اجتماع لجنة السياسة

يأتي هذا قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا الثلاثاء، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

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من المتوقع أن يوفر الاجتماع أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحول الزيادة المحتمل بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع كانون الأول/ ديسمبر القادم.

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3% إلى مستوى 106.23 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.70 نقطة.

أنهى المؤشر تعاملات الجمعة الماضية منخفضًا قرابة 0.1%، في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 نقطة.

الفائدة الأمريكية

وحقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.4% الأسبوع الفائت، في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الأسبوع مستقرًّا عند 0.5%، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 99.5%.

الاحتياطي الفيدرالي

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ ديسمبر مستقر عند 26%، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 74%.

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء المقبل، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50 % كأعلى مستوى في 22 عام بدون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

التوقعات بشأن أسعار الفائدة

يذكر أن بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول الزيادة المحتملة خلال اجتماع كانون الأول/ ديسمبر القادم، وحول احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي من خلال توالي البيانات القوية أنه يتمتع بمرونة كافية لاستيعاب زيادة أخيرة في أسعار الفائدة وصولًا لنطاق الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي عند 5.75% بحلول نهاية هذا العام.

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