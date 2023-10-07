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بعد تعادل النصر ضد أبها

الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع!

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع!
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، استياءه من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها.

الدويش ينتقد لويس كاسترو

وعلق محمد الدويش، على نتيجة مباراة النصر ضد أبها، قائلًا: “لويس كاسترو كان أمام خيارين: المحافظة على النتيجة بتغييرات دفاعية، أو البحث عن هدف ثالث بإضافة قوة هجومية”.

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وتابع الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، قائلًا: “لم يفعل لا هذا ولا ذاك وإنما أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع .. لويس كاسترو سبب التعادل ( الخسارة )”.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر spl

تعادل النصر ضد أبها

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2.

النصر ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد أبها إلى 7 نقاط، ليتواجد في المركز الخامس عشر.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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