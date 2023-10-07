الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع!

أبدى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، استياءه من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها.

الدويش ينتقد لويس كاسترو

وعلق محمد الدويش، على نتيجة مباراة النصر ضد أبها، قائلًا: “لويس كاسترو كان أمام خيارين: المحافظة على النتيجة بتغييرات دفاعية، أو البحث عن هدف ثالث بإضافة قوة هجومية”.

وتابع الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، قائلًا: “لم يفعل لا هذا ولا ذاك وإنما أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع .. لويس كاسترو سبب التعادل ( الخسارة )”.

تعادل النصر ضد أبها

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد أبها إلى 7 نقاط، ليتواجد في المركز الخامس عشر.