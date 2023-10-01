الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود مدرب استقلال دوشنبه: النصر يمتلك هجومًا مرعبًا معرض الرياض للكتاب يحتفي بسيرة صالح كامل في ركن من مكة وإليها جورج تيميش يقود أبها خلفًا لـ تشيسلاف لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.