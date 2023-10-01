الذكاء الاصطناعي جعل مهام خبراء الأمن السيبراني أصعب

على الرغم من المزايا التي يحققها الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات إلا أنه جعل مهام خبراء الأمن السيبراني أصعب في مواجهة عمليات القرصنة، حيث أتاح للمخترقين استعمال العديد من الأدوات التي لم تكن متاحة من قبل ما يفرض تحديات جديدة على المسؤولين عن مكافحة الاختراق.

مهام الأمن السيبراني

أخصائية الأمن السيبراني، منال الشهري، أكدت أن الاختراق هو عملية مستمرة لا تتوقف لكنها الآن أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، وأصبح أسرع حيث تم اختصار الوقت الذي كان يستخدمه المخربون لتحقيق الاختراق، حيث يقوم هؤلاء المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية الاختراق في أقل من نصف ساعة.

وأشارت إلى أنه مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، حيث يوفر للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.

رادار البيانات والذكاء الاصطناعي

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كانت قد أطلقت مؤخرًا رادار البيانات والذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات التثقيفية التي تتبناها من أجل زيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات المتقدمة ومستوى نضجها وحالات استخدامها، انطلاقاً من دور سدايا كمرجع وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير واستخدام في المملكة.