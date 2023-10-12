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مجرد واحدة من أدوات مكافحة السرقة

الذكاء الاصطناعي يكشف الآن لصوص المتاجر والمحلات بسهولة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
الذكاء الاصطناعي يكشف الآن لصوص المتاجر والمحلات بسهولة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح بإمكان المتاجر في جميع أنحاء العالم أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل موسع لاكتشاف اللصوص، من خلال خوارزمية مبرمجة لتنبيه الإدارة بالأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي.

الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المجرمين

يقول بابلو بلانكو من شركة Veesion، وهي شركة تكنولوجيا فرنسية تولت فكرة تطوير الذكاء الاصطناعي ليتمكن من القبض على لصوص المتاجر: إن التقنية الآن يمكنها أن تكتشف اللصوص عندما يقوم شخص ما بإيماءة مشبوهة، أو سلوك مريب، حيث ترسل تنبيهًا، بحسب ما ذكره موقع nbcmiami.

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وتقوم شركة Veesion بتشغيل الكاميرات الموجود بالمكان من خلال خوارزمية مبرمجة لتنبيه الإدارة بالأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي.

تنبيه للمحال التجارية

ويوضح بلانكو: “ترسل الخوارزمية تنبيهًا عندما تكتشف شخصًا يضع عنصرًا داخل حقيبة يد أو حقيبة ظهر أو عربة أطفال، أو حتى عندما يأخذ شخص ما شيئًا ما من الممر ويضعه داخل جيوبه وسترته. وكذلك عندما يستهلك شخص ما السلعة داخل المتجر، سواء بشربها أو تناولها”.

حول التقنية، تحكي نيكول إسبينال، مديرة متجر المواد الغذائية الرئيسية: “إن الاضطرار إلى الجلوس ومشاهدة الكاميرات ليس بالمهمة الممكنة طوال اليوم، أعتقد أن هذا يساعدنا على التخلص من ذلك”.

3000 متجر حول العالم

تعمل تقنية Veesion بالفعل الآن في بعض محلات السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر المشروبات والإلكترونيات بعدد من المدن حول العالم، حيث تشير الشركة صاحبة الفكرة: “لدينا بالفعل 3000 متجر حول العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها لدينا 300 بالفعل”.

كذلك، للامتثال لقوانين الخصوصية وحماية المستهلك ومنع الخوارزمية من التمييز ضد العرق أو الجنس أو الطبقة المحمية، تقول Veesion: إن التقنية لا تخزن المعلومات البيومترية، بل الإيماءات فقط.

مكافحة السرقة حول العالم

وتعد Veesion هي مجرد واحدة من العديد من أدوات مكافحة السرقة الجديدة التي يستخدمها تجار التجزئة. وفي فلوريدا، هناك فريق من العلماء يعملون مع 110 شركات تكنولوجيا و18 تاجر تجزئة على تكنولوجيا مكافحة السرقة.

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