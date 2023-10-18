الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها

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أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، وطالب بتحقيق شامل في جرائم إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأكد محمود عباس، في خطاب عاجل له بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة، “جرائم إسرائيل يجب أن تتوقف ولن نسمح بنكبة جديدة، وأضاف: “يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى”.
وتابع أبو مازن: “سنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة القسري”.
وشدد على أن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها باستهداف المستشفى بغزة، وأضاف: حذرنا مرارًا من عواقب تصرفات إسرائيل.
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 800 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.