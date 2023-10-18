Icon

إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال Icon غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث Icon دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة Icon دول الآسيان تسعى لتعاون أكبر مع الشرق الأوسط في قمة تاريخية بالرياض Icon منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية Icon بثنائية ميتروفيتش .. صربيا تستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب الجبل الأسود Icon الأردن: إلغاء زيارة بايدن والقمة الرباعية المرتقبة اليوم Icon إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024 Icon الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر Icon كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سنتصدى بكل الطرق لتهجير أهالي غزة القسري

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، وطالب بتحقيق شامل في جرائم إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

نكبة جديدة

وأكد محمود عباس، في خطاب عاجل له بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة، “جرائم إسرائيل يجب أن تتوقف ولن نسمح بنكبة جديدة، وأضاف: “يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى”.

قد يهمّك أيضاً
طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز

طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال

وتابع أبو مازن: “سنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة القسري”.

مجزرة حرب بشعة

وشدد على أن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها باستهداف المستشفى بغزة، وأضاف: حذرنا مرارًا من عواقب تصرفات إسرائيل.

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم.

إعلان حالة الحداد

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 800 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب
آخر الاخبار

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن...

آخر الاخبار
نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير
الرياضة

نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب...

الرياضة
أسعار النفط تقفز بنحو 6%
السوق

أسعار النفط تقفز بنحو 6%

السوق
طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية
السعودية اليوم

طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية

السعودية اليوم
سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022
الرياضة

سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي...

الرياضة
فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية
صحة وطب‎

فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية

صحة وطب‎
4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟
تكنولوجيا

4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر...

تكنولوجيا
هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو
العالم

هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا...

العالم