أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن الرئيس محمود عباس ألغى مشاركته في اجتماع كان مقررًا، غدًا الأربعاء، مع الرئيس جو بايدن وزعماء آخرين في الشرق الأوسط، بعد كارثة قصف مستشفى المعمداني في غزة.

قمة بايدن في عمان

وكان من المقرر أن ينضم عباس إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة الأربعاء في عمان بالأردن، حيث من المقرر أن يناقشا التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس مع بايدن.

وأوضح المسؤول، لوكالة “أسوشيتد برس”، أن عباس انسحب من اللقاء احتجاجًا على غارة جوية إسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة، فيما يقول مسؤولو الصحة في حماس: إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.

قصف مستشفى المعمداني

قالت وزارة الصحة: إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت، اليوم الثلاثاء، مستشفى في مدينة غزة مكتظًّا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى؛ مما أسفر عن مقتل المئات. إذا تم تأكيد هذا الهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في خمس حروب منذ عام 2008.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس: إن 500 شخص على الأقل قتلوا. وأظهرت صور من المستشفى الأهلي، وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران تجتاح المبنى، وأضرارًا واسعة النطاق، وجثثًا متناثرة بين الحطام.

إعلان حالة الحداد

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، الحداد 3 أيام على ضحايا ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة من جراء الغارة الإسرائيلية، بحسب ما أوردت وكالة “وفا”. وقالت الوكالة الفلسطينية: إن عباس أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، على ضحايا الضربة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة.