ردود الفعل العربية
طالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، “المجتمع الدولي التدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين”.
واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
إدانات غربية وعربية
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: “مئات الضحايا في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى”.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: “الأخبار الواردة من غزة كارثية إنه أمر فظيع وغير مقبول”.