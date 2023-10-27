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ضمن منافسات دوري روشن

الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الفتح اليوم.

الفتح ضيفًا على الفريق الريداوي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الريداوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

مباراة الرائد ضد الفتح
موعد المباراة – المصدر @alraedclub

الرائد يطمح للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراة اليوم، بهدف استعادة التوازن، وتحقيق الفوز، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بالانتصار مرة، والتعادل مرتين، وخسر 7 مرات.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @SPL

ويعول الفريق الريداوي على الحضور الجماهيري، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومساندتهم أمام الفتح اليوم، من أجل تحقيق الفوز الثاني هذا الموسم، والابتعاد عن المركز الأخير.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز اليوم، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

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