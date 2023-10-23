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حراك لا يتوقف وقمم تتلاحق

الرياض الوجهة والواجهة.. السعودية تقود العالم إلى السلام والمستقبل

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
الرياض الوجهة والواجهة.. السعودية تقود العالم إلى السلام والمستقبل
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المواطن - فريق التحرير

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الرياض الوجهة والواجهة؛ حراك لا يتوقف، وقمم تتلاحق وزعماء وقادة يتوافدون، لتؤكد السعودية أنها تقود العالم إلى السلام والمستقبل.

هكذا علق وزير الإعلام سلمان الدوسري على الجهود المستمرة واللقاءات العديدة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال أيام قليلة، التقى خلالها رؤساء وزعماء دول أتوا إلى الرياض لتعزيز التعاون والنقاش حول المستقبل وترسيخ السلام.

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رئيس جمهورية كوريا

ولي العهد أجرى العديد من اللقاءات خلال الأيام الماضية، حيث استقبل الأحد في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وجرى خلال الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

ليندسي غراهام

ويوم أمس، اجتمع الأمير محمد بن سلمان في الرياض، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًّا، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

رئيس وزراء ماليزيا

وقبلها استقبل ولي العهد في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء البريطاني

كذلك التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وجرى خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًّا، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

رئيس جمهورية إندونيسيا

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وتم عقد جلسة مباحثات رسمية وشهد ولي العهد، ورئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

رئيس وزراء جمهورية سنغافورة

ويوم 18 أكتوبر استقبل الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وتؤكد هذه اللقاءات أن السعودية ثقل العالم الإسلامي والعربي والعالم كافة، وتؤكد وتثبت للعالم أنها صانعة السلام للعالم أجمع.

 

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