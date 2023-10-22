الرياض يصعد مركزين بفوز ثمين ضد الاتفاق

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل اللاعب خالد الشويع الهدف الوحيد لفريق الرياض في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.
وبعد الفوز، صعد الرياض من المركز الـ13 إلى المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
أول أهداف الرياض من خالد شويع ⚽
الرياض 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/FfPuTL3lvH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2023