الرياض يضم يحيى الشهري رسميًا

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أعلن نادي الرياض، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم يحيى الشهري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، كما تواجد في قائمة مباراة اليوم ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى حسم التعاقد مع يحيى الشهري، وعلق قائلًا: “مرحبًا بك في معقل الرياض”، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة التعاقد.
وتواجد يحيى الشهري في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لمباراته ضد الاتفاق التي ستنطلق، بعد قليل، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، لتكون مشاركته في يد المدير الفني وفقًا لأحداث اللقاء.
ويملك يحيى الشهري صاحب الـ33 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في أندية؛ الاتفاق، النصر والرائد، وانتهى تعاقده مع الفريق الريداوي بنهاية الموسم الماضي، ولم يوقع لأي ناد، ما سهل من انتقاله إلى الرياض.
وجاء تشكيل الرياض في مباراة اليوم، كالتالي؛ مارتن كامبانيا، خالد شويع، محمد الشويرخ، دينو هوقو، ألين توسكا، بيراما توريه، ديداير ندونغ، عبدالله الدوسري، محمد العقل، خوان ميغيل وصالح آل عباس.
على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما، وخسر 5 مباريات.