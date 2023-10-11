الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية

أوضح خبير الأرصاد د. الدكتور خالد، أن أجواء الطقس في السعودية خلال هذه الفترة تعد الأفضل في السنة.

الأيام الألطف في السنة

وقال الزعاق “سنعيش هذه الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوماً، المقبلة، تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية “أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر”.

أواخر موسم سهيل

وتابع د. خالد الزعاق: “نحن حاليا نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل، وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة، نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.

اليوم آخر سهيل وغداً الخميس :

أول الوسم وهو أجمل وألطف وأروع وأهم مواسم السنة عند العرب

فمطره منبت للربيع والفقع

وأجوائه مناسبة للتخييم والوناسة

ومريحة للحلال فتتوالد وتدر اللبن

ومدته الحسابية 52 يوماً

والتأثيرية 90 يوماً

pic.twitter.com/BLIzB8eCAj — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 11, 2023

الوناسة آخر الليل

وأضاف الزعاق أن المناطق الشمالية “طريف وعرعر وتبوك والجوف” وحائل والمناطق الجنوبية “الباحة وعسير وأبها” يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.

وأكمل الزعاق بأن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.