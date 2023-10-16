الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والقانونية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي رئيسي في البيانات وذكاء الأعمال
– مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية
– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات
– إدارة الأعمال
– القانون
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الهندسة
– أو ما يعادلها
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا