الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والقانونية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي رئيسي في البيانات وذكاء الأعمال

– مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية

– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الهندسة

– أو ما يعادلها

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا