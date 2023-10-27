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في الجولة الخامسة من الدوري المصري

الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للخسارة الأولى له في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/ 2024، وذلك بعد الهزيمة من فريق إنبي بنتيجة 2- 1 في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

الزمالك ضد إنبي

إنبي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب زياد كمال، ثم تعادل أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة الـ30.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الزمالك ضد إنبي - 456

وفي الشوط الثاني، سجل نادي إنبي الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد أمين “أوفة” في الدقيقة الـ68.

وبعد المباراة، أصبح رصيد إنبي 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 8 نقاط في المركز الرابع.

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  • رنا علاء محمد طلبه محمد نجم

    رغم خسارة نادي الزمالك أمام إنبي إلا أن الزمالك يحاول جاهدا الوصول الي التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم وكانت بدايته قوة ويبدو إننا سوف نري الأفضل وسيكون عاما مليئا بالأهداف الرائعة من لاعيبة الزمالك،كما أن جماهير الزمالك ينتظروا مباراة رائعة غدا الجمعة أمام فريق زد لكرة القدم

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