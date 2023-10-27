الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للخسارة الأولى له في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/ 2024، وذلك بعد الهزيمة من فريق إنبي بنتيجة 2- 1 في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

الزمالك ضد إنبي

إنبي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب زياد كمال، ثم تعادل أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة الـ30.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي إنبي الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد أمين “أوفة” في الدقيقة الـ68.

وبعد المباراة، أصبح رصيد إنبي 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 8 نقاط في المركز الرابع.