الزمالك يعود للفوز بخماسية بعد غياب 438 يومًا

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه سموحة اليوم بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
الفريق الأبيض سجل ثلاثية في الشوط الأول عبر كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الدقائق الـ3 والـ13 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب فادي فريد الفارق لسموحة محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ67.
وفي الدقيقتين الـ 82 والـ89 سجل كل من التونسي سيف الدين الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس للزمالك.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الأبيض 8 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.
ونجح الفارس الأبيض في استعادة ذاكرة الفوز بخماسية، حيث كان آخر فوز له بخماسية في الدوري المصري كان ضد فريق مصر المقاصة في موسم 2021/2022، وكان بتاريخ 9 أغسطس من عام 2022.
وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب على حضور مباراة الفريق ضد سموحة لدعم اللاعبين.
رنا علاء محمد طلبه محمد نجم
بداية الزمالك هذا الدوري تبدو شرسة ويوجد تركيز وتناغم بين اللاعبين وأظن أننا سوف نري الأفضل في الأيام القادمة وسيكون عاما مليئا بالأهداف الرائعة كما رأينا تمريرة شيكابالا لأوباما غاية في الجمال وبحضور رئيس النادي وكابتن فريق محترف دافع ودعم كبير للاعيبة نادي الزمالك.