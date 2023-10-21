Icon

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حققه على حساب سموحة اليوم

الزمالك يعود للفوز بخماسية بعد غياب 438 يومًا

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
الزمالك يعود للفوز بخماسية بعد غياب 438 يومًا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه سموحة اليوم بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك ضد سموحة

الفريق الأبيض سجل ثلاثية في الشوط الأول عبر كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الدقائق الـ3 والـ13 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الهلال لمواجهة مومباي سيتي

تشكيل الهلال لمواجهة مومباي سيتي

وظائف إدارية شاغرة في الكفاح القابضة

وظائف إدارية شاغرة في الكفاح القابضة

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب فادي فريد الفارق لسموحة محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ67.

وفي الدقيقتين الـ 82 والـ89 سجل كل من التونسي سيف الدين الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس للزمالك.

الزمالك وسموحة - سيف الدين الجزيري

الفارس الأبيض ثالث الترتيب

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الأبيض 8 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.

ونجح الفارس الأبيض في استعادة ذاكرة الفوز بخماسية، حيث كان آخر فوز له بخماسية في الدوري المصري كان ضد فريق مصر المقاصة في موسم 2021/2022، وكان بتاريخ 9 أغسطس من عام 2022.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب على حضور مباراة الفريق ضد سموحة لدعم اللاعبين.

الزمالك وسموحة - مصطفى شلبي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • رنا علاء محمد طلبه محمد نجم

    بداية الزمالك هذا الدوري تبدو شرسة ويوجد تركيز وتناغم بين اللاعبين وأظن أننا سوف نري الأفضل في الأيام القادمة وسيكون عاما مليئا بالأهداف الرائعة كما رأينا تمريرة شيكابالا لأوباما غاية في الجمال وبحضور رئيس النادي وكابتن فريق محترف دافع ودعم كبير للاعيبة نادي الزمالك.

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة