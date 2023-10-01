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رغم عدم ممارستهن الرياضة

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تشير الدراسات العالمية إلى أن الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج بالرغم من أن أكثر زوار المستشفيات من النساء.

وبحسب أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند فإن حوالي 75% من رواد المستشفيات والمستوصفات من النساء فيما تشير إحصاءات سعودية أن 62% من الموتى هم من الرجال وفقاً لإحصائية عام 1438.

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معدل عمر النساء في السعودية

ووفقاً للإحصائيات العالمية فإن النساء يُعمَّرن أكثر من الرجال حيث بلغ متوسط عمر النساء 75 سنة، في حين أن متوسط عمر الرجال 70 سنة وفي السعودية فإن متوسط عمر النساء نحو 77 سنة، بينما متوسط عمر الرجال 72 سنة على الرغم من كونهن لا يمارسن الرياضة أكثر من الرجال ويأكلن أكثر من الرجال.

نسبة الجلطات وعمليات القسطرة

ووفقاً للمشاهدات الميدانية فإن نسبة الجلطات وعمليات القسطرة عند الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن أكثرهم لا يدخنون، بل وتشير النسب العالمية أن المصابين من الرجال 24.35 رجلاً من كل 10000 ، ومن النساء 7.7 من كل 10000 ، بل حتى فيروس كورونا فالإحصائيات تشير إلى أن معدلات الإصابة معظمها في الرجال.

سبب طول عمر الزوجات

وحاول العلماء تفسير طول سنوات حياة المرأة مقارنة بالرجل، ومما ورد في ذلك: أن كروموسوم Y الذكري أضعف بيولوجياً مقارنة بكروموسوم X الأنثوي، وأن الرجال يعملون بجهد أكبر ويتوترون كثيراً بسبب العبء المالي والاجتماعي، فيحفرون قبورهم بأنفسهم ولهذا السبب لا يعيشون طويلاً.

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