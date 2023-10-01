فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان منافع التأمين الشامل المقترحة تشمل ذوي القرابة والسائق الخاص والمكفولين تقويم المدارس السعودية خارجيًا لأول مرة في تاريخ التعليم عبر منصة تميز القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس موقف نجم إنتر ميلان من الانضمام لدوري روشن مسارات جائزة العمل التطوعي ورابط التسجيل شكاوى من صعوبة منهج التفكير الناقد جماهير النصر تدافع عن لويس كاسترو
تشير الدراسات العالمية إلى أن الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج بالرغم من أن أكثر زوار المستشفيات من النساء.
وبحسب أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند فإن حوالي 75% من رواد المستشفيات والمستوصفات من النساء فيما تشير إحصاءات سعودية أن 62% من الموتى هم من الرجال وفقاً لإحصائية عام 1438.
ووفقاً للإحصائيات العالمية فإن النساء يُعمَّرن أكثر من الرجال حيث بلغ متوسط عمر النساء 75 سنة، في حين أن متوسط عمر الرجال 70 سنة وفي السعودية فإن متوسط عمر النساء نحو 77 سنة، بينما متوسط عمر الرجال 72 سنة على الرغم من كونهن لا يمارسن الرياضة أكثر من الرجال ويأكلن أكثر من الرجال.
ووفقاً للمشاهدات الميدانية فإن نسبة الجلطات وعمليات القسطرة عند الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن أكثرهم لا يدخنون، بل وتشير النسب العالمية أن المصابين من الرجال 24.35 رجلاً من كل 10000 ، ومن النساء 7.7 من كل 10000 ، بل حتى فيروس كورونا فالإحصائيات تشير إلى أن معدلات الإصابة معظمها في الرجال.
وحاول العلماء تفسير طول سنوات حياة المرأة مقارنة بالرجل، ومما ورد في ذلك: أن كروموسوم Y الذكري أضعف بيولوجياً مقارنة بكروموسوم X الأنثوي، وأن الرجال يعملون بجهد أكبر ويتوترون كثيراً بسبب العبء المالي والاجتماعي، فيحفرون قبورهم بأنفسهم ولهذا السبب لا يعيشون طويلاً.